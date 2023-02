Il Drago e la Fornace ospita Le Mura Lucca

Sesta di ritorno nella B femminile di Basket, con il Drago e la Fornace Costone, che dopo la sfortunata trasferta di Prato, ospiterà al PalaOrlandi Le Mura Spring Lucca (inizio gara ore 18). La formazione ospite è reduce da una netta sconftitta (64-43) patita sul campo della Pielle Livorno, terza forza del Campionato, e in classifica continua a occupare l’ultima posizione con soli 6 punti all’attivo, in coabitazione con Laurenziana e Florence. Il Costone, dal canto suo, naviga in posizione più tranquille, anche se i 12 punti attuali per il momento non assicurano la certezza di evitare i play out. Abbiamo definito sfortunata la trasferta di Prato, in quanto dopo una gara giocata con grande determinazione da parte delle ragazze di coach David Fattorini, le battute finali hanno visto prevalere le padrone di casa, anche a cuasa di un infortunio occorso alla senese Nagaja Sardelli, senza dubbio una delle pedine fondamentali per il Costone. Purtroppo per lei vi sarà un lungo stop a causa della frattura che si è procurata in un’azione di gioco al polso della mano destra, una brutta tegola, non c’èche dire, che arriva in un momento particolare della stagione dove il Drago e la Fornace è fortemente impegnato a racimolare punti preziosi per la salvezza. La partita verrà arbitrata da Borchi e De Trane della sezione di Pisa.

R.R.