Il Drago e la Fornace lancia la sfida al colosso Prato Coach Fattorini: "Non ci sentiamo sconfitti in partenza"

Inizia l’avventura, davvero insperata, del Drago e la Fornace Costone nei play off di serie B Femminile, in una magica atmosfera fatta di esultanza e rinnovate motivazioni all’interno di un ambiente che ha festeggiato questo traguardo. Il merito va senza dubbio alla squadra e alla Società che ha dato fiducia alle proprie giovani, ma c’è un altro protagonista che merita le luci della ribalta: il tecnico David Fattorini che giunto alla corte della Presidente Stefania Paciotti a fine anno, è riuscito a rimettere in piedi una situazione piuttosto complicata. La sua filosofia cestistica ha rigenerato un gruppo che è riuscito a collezionare ben 9 successi nelle 13 gare da lui dirette, vittorie che sono iniziate con l’ultima gara del girone di andata, in casa contro la Nico Basket. E proprio nell’ultima di ritorno, sempre con la Nico, il team in rosa del basket senese ha conquistato il lasciapassare per la seconda parte del Campionato, andando a conquistare un successo di forza in uno scontro diretto fortemente emozionante. Fin qui la storia già accaduta, ma adesso si volta pagina con rinnovate speranze anche se va detto che l’avversaria di turno, Prato, non è certamente un boccone da ghiotti.

"Conosciamo molto bene il valore di questa compagine – dichiara coach Fattorini (nella foto) – ma non per questo dobbiamo considerarci sconfitti in partenza. Non avremo nulla da perdere, quindi affronteremo il doppio impegno in tutta tranquillità, consci di avere conquistato la permanenza in serie cadetta anche per la prossima stagione, un traguardo questo che in partenza non era per nulla scontato. La società ha lavorato bene e ha in cantiere assieme al Maschile un progetto rivolto soprattutto alle leve giovanili. A breve ne parleremo, adesso – conclude l’allenatore costoniano – concentriamoci su questa avvincente sfida".

Una doppia sfida che inizierà dunque stasera alle 21,15 data questa assai discutibile, scelta senza criterio da parte degli organi federali toscani, mentre gara-2 è in programma mercoledì 12 aprile alle 21,15 al PalaOrlandi. I precedenti in questa stagione negli scontri diretti, hanno sempre visto prevalere Prato (53-68 all’andata, 70-61 al ritorno). Arbitreranno la gara Mattiello e Zini della sezione di Pistoia.

R.R.