Il Drago e la Fornace incenerisce la Florence Firenze

FIRENZE

36

SIENA

66

FLORENCE FIRENZE: Consumi 5, Ciantelli 13, Becucci 1, Stefanini, Spigarelli 1, Sammartino 2, Monti 8, Cavalieri, Srour, Zatini 6, Casiglia ne, Banulescu ne. All. Berti

COSTONE SIENA: Bonaccini V. 12, Pierucci 16, Sabia 9, Bonaccini G.5, Pastorelli 2, Rinaldi 7, Calugi 6, Gigante, Ginanneschi 9, Mimaciren, Sposato, Centini. All. Fattorini

Arbitri: Salvo e Natale

Parziali: 11-18, 19-36, 28-51

FIRENZE – Il Drago e la Fornace Costone sbanca Firenze, dominando in lungo e in largo il derby contro la Florence. In pratica non c’è mai stata storia, con le ragazze di coach David Fattorini che sono scese in campo al massimo della concentrazione, determinate come non mai a conquistare la posta in palio. Mattatrice dell’incontro ancora una volta Adele Pierucci, miglior realizzatrice con 16 punti all’attivo, buone anche le prestazioni della capitana Valentina Bonaccini e della giovane Greta Ginanneschi, ma tutta la squadra è da elogiare per l’impegno profuso.

Il match sin dalle battute iniziali ha visto le senesi imporre ritmo e gioco, con le padrone di casa in difficoltà soprattutto in fase difensiva, dove gli attacchi senesi sono risultati assai incisivi. Alla pausa lunga sono 17 i punti di divario tra le due formazioni, che diventano 23 al termine della terza frazione, 30 alla sirena finale. Grazie a questa vittoria il Drago e la Fornace sale a quota 16 in classifica, lasciando a debita distanza la zona play-out e strizzando un occhio ai play-off.

"Siamo in progressiva crescita tecnica – afferma coach Fattorini – nonostante i vari problemi collegati a infortuni e indisposizioni varie. Il gruppo risponde alle sollecitazioni e vedo nelle ragazze tanta voglia di far bene. Siamo sulla buona strada".

R.R.