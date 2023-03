Il Drago e la Fornace incenerisce Baloncesto Firenze

Siena

63

Firenze

49

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA: Calugi, Pastorelli, Sardelli 14, Rinaldi 4, Bonaccini G. 2, Ginanneschi, Oliva 2, Sposato 5, Pierucci 12, Bonaccini V. 18, Sabia 6, Centini. All. Fattorini.

BALONCESTO FIRENZE: Goracci 3, Benucci, Rossi 2, Casconi 12, Mariottini 4, Salib 13, Susini, Borelli 14, Giovannini 2, Donadio ne. All. Scano

Arbitri: Dori e Cammilli

Parziali: 12-13, 35-22, 50-37

SIENA – Il Drago e la Fornace Costone doveva vincere e anche senza troppi indugi. L’operazione è andata a buon fine, nonostante un inizio piuttosto contratto da parte delle senesi che hanno chiuso la prima frazione sotto di un punto. Ma l’ardore della compagine fiorentina si è spento dopo il secondo quarto, dove Bonaccini e compagne hanno iniziato a macinare gioco e canestri, chiudendo sul +13 alla pausa lunga. Partita dunque che a metà tragitto si è incanalata sui binari favorevoli alla squadra di casa che anche nella seconda parte dell’incontro ha saputo mantenere alto il ritmo agonistico e l’intensità difensiva, conservando alla terza sirena il vantaggio in doppia cifra. Il Baloncesto Firenze invece non ha saputo più reagire e il Drago e la Fornace Costone senza troppo faticare, ha chiuso i giochi in tutta tranquillità. Una vittoria questa che consente alla compagine bianconera di coach Fattorini di poter proseguire con determinazione la rincorsa versi i play-off; tutto si deciderà quindi sabato prossimo, ultima giornata della regular season, con lo scontro diretto in casa della Nico Basket.

R.R.