Il Drago e la Fornace in campo alle 18 E’ in arrivo l’ostico Baloncesto Firenze Senesi a caccia di un posto nei play-off

Penultima giornata nel Campionato Femminile di serie B, con il Drago e la Fornace impegnato nuovamente sul parquet del PalaOrlandi, questa volta con il Baloncesto Firenze (inizio ore 18), dopo l’amaro epilogo dello scorso turno dove le ragazze di coach Fattorini hanno dovuto cedere il passo alla corsara Named S. Giovanni V.no. Un passo falso questo che però non ha infranto i sogni di salvezza per la compagine senese che, stando ai risultati provenienti dagli altri campi, ha potuto ugualmente esultare per la matematica certezza di rimanere in serie cadetta anche per il prossimo anno. Obiettivo raggiunto dunque per la Società presieduta da Stefania Paciotti che a metà percorso si è affidata alle cure tecniche del rientrante Fattorini che dopo l’esonero del Maschile, si è nuovamente sistemato sulla panchina che lo ha visto per molti anni protagonista assoluto di numerose cavalcate vincenti. Adesso però il Costone sembra non accontentarsi della salvezza acquisita, bensì prova a rincorrere un ipotetico ingresso nei play off a cui accederanno le prime 8 classificate nella regular season; la nona classificata si ferma, mentre le ultime quattro disputeranno i play-out. Un quadro che nel complesso già di per sé può considerarsi soddisfacente, se si considera che la formazione senese si era presentata ai nastri di partenza senza troppe ambizioni, se non quella di far crescere il nutrito gruppo di giovani provenienti dal proprio vivaio giovanile. Operazione riuscita in pieno, ci sentiamo di dire, ma con altre due vittorie potrebbe accadere qualcosa di insperato. Stasera contro Baloncesto sarà necessario vincere, così come nel prossimo turno, l’ultimo, sul campo della diretta concorrente all’ottavo posto, la Nico Basket (attualmente Costone e Nico Basket sono appaiate in classifica a quota 20 punti) Arbitrano Dori di Arezzo e Cammilli di Firenze.

