Il Drago e la Fornace fa piangere La Spezia

COSTONE

54

LA SPEZIA

43

COSTONE: Sposato 8, Pierucci 3, Bonaccini V. 8, Sabia, Calugi 8, Pastorelli, Rinaldi 23, Bonaccini G, Ginanneschi 2, Oliva 2, Gigante ne, Centini ne. All. Fattorini.

LA SPEZIA: Morselli 12, Candelori N. 4, Serpellini 2, Tosi 3, Malocchi 4, Guerrieri 6, Candelori V. 4, Gioan 8, Frantucci. All. Bonanni.

Parziali: 12-14, 33-23, 43-37.

SIENA – Terzo centro consecutivo per il Drago e la Fornace Costone che ha la meglio su la Spezia al termine di una gara molto combattuta. Costone in campo con Pierucci e Sabia non al meglio delle condizioni, e con Sara Rinaldi fortemente indisposta; ciò nonostante la giovane senese è risultata la migliore in campo, riuscendo a dare la scossa alla gara nel momento più difficile. Nella prima frazione La Spezia prova l’allungo (5-11 all’8’), ma all’inizio della seconda frazione è Rinaldi che suona la carica. Al 16’ situazione completamente ribaltata (26-18), con la zone-press ordinata da coach Fattorini che mette in confusione la squadra avversaria. Al riposo sono 10 le lunghezze di vantaggio per Siena, annullate però dalla Spezia che al 26’ pareggia i conti sul 35-35. Una bomba da 3 di una sorprendente Rinaldi regala il +6 alla terza sirena. Ultima frazione in pieno controllo per il Costone, nonostante gli infortuni occorsi alle sorelle Bonaccini. Vittoria di spessore, con la seconda della classe.

R.R.