Il Drago e la Fornace fa l’impresa e conquista i play-off

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Per non stare a guardare i risultati delle altre il Drago e La Fornace Costone doveva vincere la sua gara e chiudere il discorso accesso alla post season. Il Costone ha quindi mantenuto l’impegno battendo ieri sera in trasferta in una sorta di spareggio all’ultima giornata della regular season e ha conquistato con merito un posto nei playoff. La ragazze di coach Fattorini nello scontro diretto sul parquet dell’Over Nico Basket di Ponte Buggianese hanno avuto la meglio delle avversarie controllando la gara fin dalle prime battute costruendo un buon margine già in avvio e consolidando il successo grazie alla freddezza dalla lunetta. Nel finale di gara infatti il fallo sistematico delle pistoiesi ha permesso alle senesi di dilatare il vantaggio toccando il +14 finale che è valso il 46-60 con cui I tabellone di Ponte Buggianese ha mandato le squadre sotto la doccia. I parziali della sfida sono stati: 13-18, 23-30, 31-39 e testimoniano che il Costone ha sostanzialmente controllato la gara fin dalle primissime battute anche se le avversarie sono riuscite a restare a contatto fino agli ultimi minuti. Adesso per la formazione di coach Fattorini, appuntamento con i play-off da settime della classe contro le temibili ragazze della Pallacanestro Femminile Prato, seconda forza della regualar season dietro alla capolista Jolly Livorno e che ovviamente avranno il vantaggio del fattore campo. Nelle altre gare dell’ultima di regular season Piombino vincendo a Firenze (39-59) si qualifica ai playoff come ottava; netto successo di Pontedera (quinta) sulla Laurenziana, 26-62; della Pielle Livorno, quarta, in casa dell’ultima della classe Florence Basket (41-45); la capolista Jolly Livorno ha vinto su San Giovanni Valdarno per 71-43.