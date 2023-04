Il Drago e la Fornace fa l’impresa a Prato

PRATO

51

COSTONE

54

PRATO: Sautariello 6, Vannucchi 12, Mandroni 17, Billi 4, Trucioni 3, Franchini 2, Ponzecchi 6, Popolo 1, Lastrucci ne, Resti ne, Borghesi ne, Pagliai ne. All. Pavi Degl’Innocenti.

COSTONE: Pierucci 12, Sabia 5, Sardelli 11, Bonaccini V. 2, Rinadi 18, Bonaccini G., Calugi, Ginanneschi, Oliva, Posta ne, Sposato 3, Pastorelli 3. All. Fattorini.

Arbitri: Mattiello e Zini.

Parziali: 14-18, 23-32, 38-42.

PRATO – Con una grande prova di carattere, il Drago e la Fornace espugna il parquet di Prato, aggiudicandosi così gara 1 dei play-off. Una partita dalle forti emozioni che ha visto le ragazze di Fattorini scendere in campo fortemente motivate e per nulla timorose di un avversario più dotato sotto il profilo tecnico. Le padrone di casa si rendono subito conto della situazione, ma a metà gara devono incassare un parziale che le vede soccombere di 9 lunghezze. La spinta delle costoniane si allenta un po’ nella terza frazione che si chiude comunque sempre a loro favore, con le difese che hanno il sopravvento sugli attacchi. Nell’ultimo quarto Prato si rifà sotto in modo minaccioso, ma le bianconere sono abili a controllare il vantaggio, così da chiudere con una incredibile vittoria. Mercoledì prossimo, al PalaOrlandi, il Costone che tenterà l’ennesimo miracolo della stagione.

R.R.