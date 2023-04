Il Drago e la Fornace ci ha preso gusto Via alla serie play-off contro La Spezia Senesi determinate e senza alcun timore

Lassù, e oltre, dove nessuno immaginava di poter arrivare, invece le ‘citte’ del Costone giocheranno stasera alle 18 gara-1 delle semifinali play-off nel Campionato di serie B femminile. Un traguardo che premia la tenacia e il grande carattere di un gruppo, ma anche tutta la Società che alla fine dell’anno è stata chiamata a compiere delle scelte certamente non facili, con l’avvicendamento dell’allenatore Vannini e con il ritorno a distanza di due anni e mezzo del tecnico David Fattorini (nella foto), fresco di esonero sulla panchina del maschile. Una situazione dunque tutt’altro che fluida, ma che con il passare del tempo si è rivelata super-vincente. Fattorini è riuscito a dare nuove motivazioni alla squadra che ha compiuto un vero e proprio miracolo, anzi forse più di uno, centrando in primis la salvezza, dopodiché i play off, e in seguito anche le semifinali che daranno la possibilità alla compagine senese di approdare, anche in caso di sconfitta, a una seconda fase che potrebbe riservare ulteriori sorprese.

Questa volta sarà La Spezia l’avversaria da battere, impresa che al Drago e la Fornace è già riuscita nella nona giornata del girone di ritorno dove le liguri dovettero subire un ko inaspettato sul parquet del PalaOrlandi (54-43), mentre all’andata le bianconere, oltre a perdere il pulmino per un guasto meccanico, persero anche la partita con il risultato di 55-48. Spezia alla fine si è classificata terza e nel primo turno dei play-off se l’è dovuta vedere con un’ostica Named di S.Giovanni V.no che l’ha costretta a gara-3 dopo 3 sfide molto combattute (64-62, 43-37, 65-58).

Formazione ligure dunque non invincibile, anche se sulla carta risulta un organico ben assemblato. Il Costone dalla sua ha il vantaggio di affrontare queste gare in piena tranquillità, con la serenità di chi sa di non avere nulla da perdere. La squadra sotto la guida di Fattorini senza dubbio è cresciuta, adesso è più matura e consapevole delle proprie forze. "Ce la metteremo tutta – dichiara l’allenatore del Costone – anche se conosciamo benissimo la forza delle nostre avversarie. Andiamo a La Spezia per fare la nostra partita, poi staremo a vedere. Esserci, per tutti noi, è già motivo di grande soddisfazione".

Nell’altra semifinale, la super corazzata Jolly Livorno sfiderà Pontedera.

R.R.