Il Drago e la Fornace ci crede davvero Alle 21,15 al PalaOrlandi sfida a La Spezia Vincere significa qualificarsi per la finale

Return match per le donne del Costone che questa sera alle 21,15 al PalaOrlandi sfida in gara 2 delle semifinali play-off di serie B, il Basket Academy La Spezia, dove proveranno a compiere l’ennesimo miracolo in un finale di stagione strabordante di sorprese. Come quella di domenica scorsa scaturita sul campo ligure, dove il Drago e la Fornace si è imposto in gara 1 per 49-54 al termine di una vera e propria battaglia, dove nelle battute conclusive la difesa delle bianconere ha fatto la differenza. Si prospetta dunque un’altra sensazionale eliminazione per una compagine appartenente alla fascia alta della classifica che dopo Prato (ex seconda) rischia di perdere anch’essa il vantaggio della posizione (terza al termine della regular season). Il Costone dal canto suo, arrivato ai play off con l’ultimo treno disponibile, l’ottavo vagone, tanto per intendersi, sta sovvertendo ogni logica, ma soprattutto sta facendo sognare tutta la tifoseria in rosa del basket senese a cui si aggiungeranno stasera i sostenitori storici di tutto il Costone. Ancora una volta infatti la Presidente Stefania Paciotti esorta tutti i Costoniani a incitare e sostenere queste ragazze che senza dubbio stanno facendo qualcosa di miracoloso, se si pensa che a fine dicembre sempre loro, le protagoniste del momento, erano invischiate in piena zona retrocessione. La bella favola dunque continua, ma per non svegliarsi con una cocente delusione, è necessario proseguire il cammino vincente, piazzando dunque un altro colpo a sorpresa. La Spezia senza dubbio è una squadra forte, ben attrezzata, ma le ragazze di David Fattorini sono riuscite a domarla in più di una circostanza. Servirà ancora una volta una prova di grande carattere e tanta determinazione, tutti attributi questi che le ladies del Costone hanno dimostrato di possedre. Dirigeranno la gara Posarelli di Grosseto e Parigi di Firenze.

R.R.