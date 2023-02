Il Drago e la Fornace cade contro Prato

PRATO

70

SIENA

61

PALL. FEMM. PRATO: Lastrucci, Santariello 14, Vannucchi 23, Mandroni 12, Borghesi, Billi 1, Trucioni 8, Ponzecchi 6, Popolo 6, Franchini. All. Pavi Degl’Innocenti

COSTONE SIENA: Bonaccini V. 13, Sabia 11, Calugi 1, Pierucci 10, Sardelli 7, Rinaldi 9, Sposato 2, Bonaccini G. 2, Pastorelli 4, Ginanneschi 2, Gigante ne, Centini ne. All. Fattorini

Arbitri: Ariani e Natucci

Parziali: 18-20, 37-32, 52-52

Non basta una prova coraggiosa da parte delle senesi sul difficile campo di Prato, terza in classifica a quota 26; il Drago e la Fornace Costone alla fine deve arrendersi dopo aver lottato con grande carattere. L’inizio coglie impreparato Prato, con le ragazze di Fattorini spavalde con la capitana Bonaccini e la Sabia; alla prima sirena Siena è in vantaggio di 2 lunghezze. Prato però reagisce con Vannucchi, la migliore in campo, e Popolo. Il Costone c’è e con Pierucci annulla il gap, portandosi in parità. Nell’ultimo quarto qualche decisione arbitrale fa discutere e Prato, con Vannucchi, Santariello e Mandroni, fa suo l’incontro.

R.R.