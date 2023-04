Il Drago e la Fornace cade a testa alta La Spezia si impone e centra la finale

LA SPEZIA

65

COSTONE

51

LA SPEZIA: Ratti, Guerrieri 7, Tosi 10, Maiocchi 18, Candelori V. 2, Morselli 12, Candelori N. 13, Serpellini 1, Frantulli 1. All. Bonanni.

COSTONE: Pastorelli 4, Sabia 14, Bonaccini V. 5, Pierucci 16, Sardelli 3, Rinaldi, Sposato 7, Bonaccini G., Calugi 2, Gigante ne, Posta ne, Centini ne. All. Fattorini.

Arbitri: Barbarullo e Profeti.

Parziali: 15-13, 31-30, 55-37.

LA SPEZIA – Si ferma qui la grande avventura del Drago e la Fornace Costone che in Gara 3 perde sul campo di La Spezia concludendo così la propria stagione che comunque può considerasi fortemente positiva per una squadra che a metà campionato lottava per non retrocedere e che si è ritrovata alle semfinali play-off.

La Spezia inizia subito con il piede sull’acceleratore, imprimendo alla gara un ritmo sostenuto. Le senesi, dal canto loro, cercano di frenare l’impeto delle padrone di casa con una difesa assai accorta. Liguri avanti al 3’ sul 5-2, con le bianconere che cercano subito di ridurre lo svantaggio, ma è ancora La Spezia a macinare punti andando sul 13-8 all’8’. Sul finire di frazione ecco la reazione delle ragazze di Fattorini che riescono a recuperare fino al -2, dando un chiaro segnale che non è loro intenzione mollare. E questo lo si vede anche nel secondo quarto con il Drago e la Fornace per nulla intimorito dal gioco aggressivo delle padrone di casa, le quali subiscono il primo svantaggio al 14’ sul 19-20. Adesso il Costone sembra crederci e cerca di imporre il proprio ritmo. Al 16’ però è nuova parità (22-22 e 24-24 al 17’), poi Costone avanti di 3 grazie a una tripla di Sposato (24-27 al 18’), ma le giocatrici di Bonanni con un parziale di 5-0 capovolgono la situazione in un amen.

Prima dell’intervallo c’è tempo per un nuovo vantaggio senese, ma a metà gara il tabellone elettronico segna il 31-30 per le locali. Alla ripresa del gioco La Spezia cerca l’allungo decisivo sfruttando qualche indecisione delle avversarie (37-30 al 23’) che iniziano a dimostrare qualche difficoltà nelle finalizzazioni e in maniera inesorabile la squadra di casa scappa andando sul+11 al 24’ (41-30). Adesso la strada diventa tutta in salita per le costoniane; Sabia, con due canestri di fila ricuce un po’ lo strappo, ma la difesa ligure continua a recuperare molti palloni su errori banali delle senesi e in contropiede La Spezia costruisce un vantaggio importante (49-36 al 28’). Il Costone non riesce più a segnare e il parziale della terza frazione è inesorabile: 24-7! Ultima frazione dove la partita ha poc’altro da dire, con La Spezia che si aggiudica la bella.

R.R.