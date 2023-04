Il Drago e la Fornace alla volata play-off Fattorini: "Pochi calcoli, battiamo la Nico"

O dentro o fuori, non ci sono alternative, o meglio, nel peggiore dei casi la permanenza in serie B non è in discussione. Questo in sintesi quello che può accadere stasera al Drago e la Fornace Costone che alle 18,30 scenderà sul campo della Nico Basket per giocarsi il lasciapassare per i play-off. Sarà uno spareggio all’ultimo canestro visto che siamo giunti all’ultima giornata della regular season con la formazione senese che attualmente occupa in solitario la 7^ posizione in classifica a quota 22, distanziata di soli 2 punti dalla coppia formata da Piombino e Nico Basket. Due tra queste tre formazioni festeggeranno, l’altra resterà fuori dai play-off, ma con il pass in tasca per la prossima stagione in cadetteria. Vediamo dunque le varie ipotesi possibili: se il Costone vince è fatta, in caso di sconfitta invece, sarebbe opportuno salvaguardare la differenza canestri (all’andata finì 61-53 per Siena). In caso di sconfitta il Costone e Nico sarebbero dentro, sempre che Piombino perda sul campo fiorentino del Baloncesto, battuto proprio a Siena nell’ultimo turno. La Nico invece è reduce dall’inciampo esterno sul campo della Named Sgv che vincendo si è tolta dalle peste di eventuali classifiche avulse. Ed è proprio la classifica avulsa che il Costone deve evitare in quanto ne uscirebbe penalizzato a causa della doppia sconfitta patita contro Piombino. "Non dobbiamo fare troppi calcoli – afferma coach David Fattorini – dobbiamo solo vincere e il gioco è fatto. E’ chiaro che il risultato di Firenze sarà fondamentale per noi, ma anche per la Nico che comunque verrebbe premiata dal calcolo avulso in quanto vanta nei confronti di Piombino la doppia vittoria. Staremo a vedere, ho molta fiducia nelle mie ragazze", conclude il tecnico dei Servi.

R.R.