Il Drago e la Fornace al PalaOrlandi con la Pielle Livorno

Dopo il turno di riposo osservato nella scorsa giornata di Campionato, il Drago e la Fornace si rituffa nella mischia della serie B dovendo affrontare la Pielle Livorno, formazione che attualmente occupa la seconda posizione in classifica con 26 punti, in coabitazione con la Spezia, immediatamente a ridosso della capolista Jolly Livorno. Le labroniche, che scenderanno questo pomeriggio sul parquet del PalaOrlandi (inizio gara ore 18), hanno ottenuto un convincente successo esterno con Pontedera e c’è da aspettarsi che giungano a Siena con tutte le intenzioni per proseguire in questa marcia vincente. Le senesi dal canto loro, prima dello stop sono riuscite a muovere la classifica proprio contro Pontedera, una vittoria che ha contribuito senza dubbio a rigenerare le pile e il morale di una squadra che aveva assolutamente bisogno di un’inezione di fiducia. "Stiamo lavorando bene - afferma coach David Fattorini – nonostante qualche indisponibilità. Vedo che il gruppo reagisce positivamente a ogni sollecitazione, le ragazze hanno un atteggiamento positivo e questo ci consente di svolgere gli allenamenti nel migliore dei modi. Conosciamo benissimo i nostri limiti, ma nel contempo siamo consapevoli che se vogliamo possiamo far valere le nostre potenzialità. Certo è - conclude Fattorini - che certe avversarie sappiamo benissimo non sono alla nostra portata, tuttavia ci impegneremo fino alla fine per giocarcela semprer con tutte." Dirigeranno l’incontro Baldini e Gariberti della sezione di Firenze.

R.R.