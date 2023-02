Il Drago e la Fornace abbatte Le Mura Rinaldi decisiva, Bonaccini piega Lucca

LE MURA LUCCA

58

COSTONE SIENA

52

Parziali: 12-13, 25-26, 40-37

IL DRAGO E LA FORNACE: Bonaccini V. 15, Sabia 2, Sposato 12, Pierucci 10, Calugi, Pastorelli 6, Rinaldi 6, Ginanneschi 5, Bonaccini G. 2, Oliva, Palladinelli ne, Centini ne. All. Fattorini LE MURA SPRING LUCCA: Barberio 1, Cerri, Caredio, Pellegrini 3, Morettini 11, Rapè 15, Masini, Michelotti 5, Papa 2, Peri 1, Valentino 14. All. Biagi

Arbitri: Borchi e De Trane

Il Drago e la Fornace supera al PalaOrlandi Lucca, al termine di un confronto combattuto, risolto nell’ultimo quarto dove grazie a una zona 3-2 le senesi riescono a piegare le avversarie. Prima parte del match dove l’equilibrio regna sovrano, con le squadre che si studiano a lungo, impostando il gioco soprattutto sulla difesa. Si segna dunque poco, a causa anche di molti errori su entrambi i fronti. Pastorelli sul finire del 1° quarto cerca di dare una scossa alla gara con 2 realizzazioni consecutive, ma dalla parte opposta è Morettini a indovinare la tripla del sorpasso proprio a fil di sirena. Seconda frazione che si regge ancora sul filo della parità, con timidi vantaggi sempre riassorbiti. Pierucci si dà un gran daffare (16-13 al 13’), ma Lucca ricuce e sorpassa al 15’ con la bomba di Rapè (18-20). Squadre al riposo con le ospiti ancora avanti di un punto. Le squadre tornano in campo con maggiore vivacità e la gara si ravviva grazie a ritmi più sostenuti. Fattorini chiama la zona 3-2, ma Lucca è sempre lì.

E’ Rinaldi dopo una cattura difensiva a rendersi protagonista di un magical game con un coast to coast da applausi che vale il 35-32 del 25’. Poi Bonaccini sale in cattedra e al 28’ ecco arrivare il 40-32 che sembra piegare Lucca, ma il Costone deve fare i conti con Valentino e compagne che non vogliono sapere di arrendersi. Sposato incanta dall’arco (45-37 al 33’), con le battute finali che vedono anche Ginanneschi sugli scudi con un missile che in pratica chiude i giochi.

R.R.