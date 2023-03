Il destino sorride ai bianconeri

Quella tra Carrarese e Robur è un grande classica di serie C. Negli ultimi due incroci allo stadio dei Marmi è andata male ai bianconeri, sconfitti sia nel 19 gennaio 2020 che il 24 febbraio 2022. Entrambe le sfide sono finite 3-1. Prima invece c’erano stati due 2-1 senesi: doppio Marotta nel 1718 e Vassallo-Cianci l’anno dopo.

Mentre al Franchi 0-0 nel primo anno di Mignani e 3-0 nel 1819 (Aramu, Arrigoni e Gliozzi). Nel penultimo precedente al Franchi Maccarone e Caccavallo punirono la squadra di Dal Canto, lo scorso anno quella di Gilardino rifilò un secco 3-0 a quella di Di Natale. Nel novembre 2016 finì invece 2-0 per la squadra di Colella (2-0 con Mendicino e Marotta), stesso punteggio per la Carrarese al ritorno: reti di Rosaia e Floriano contro il Siena di Scazzola. Il primo precedente recente, dopo molti anni di assenza, è stato l’1-1 del settembre 2015: in rete Erpen e Bastoni.

Molto positivi, infine i due match del 9900, anno della promozione in B: doppio 3-0 . Decisero i gol di Argilli, Arcadio e Ghizzani a Carrare e Orocini (doppietta) e ancora Ghizzani a Siena. Tornando all’attualità, all’andata al Franchi finì 0-0 lo scorso 26 novembre.