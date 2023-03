Il cussino Ceroni vince a Lignano il Trofeo Under 20

Il Cus Siena Estra ha colto un bel successo negli under 20, fioretto maschile: a Lignano Sabbiadoro Joseph Ceroni (nella foto con il maestro Giannini) ha conquistato il vertice della classifica, posizione che gli ha permesso di saltare il primo assalto; per accedere poi fra i primi otto, ha sconfitto Pezzuto di Brescia (15-13), nei quarti di finale ha superato con un secco 15-3 il pistoiese Cutillo; in semifinale ha avuto la meglio sul bustocco Bonfanti (15-14). Per l’oro ha battuto il quotato pistoiese Martini (15-9). Buona anche la prova di Giovanni Settefonti, undicesimo. In campo femminile finale a 8 con quinto posto per Camilla Bonechi che, per accedere ai quarti, ha sconfitto Campanile del Cus Catania (15-5); in semifinale è caduta con la jesina Monti poi vincitrice della gara. Camilla Bonechi è stata convocata dalla Fis a Padova per il progetto federale ‘Scherma Futura’, essendo tra le prime cinque del 2005 nel ranking federale. Nel fioretto maschile under 17 bell’esperienza per Pietro Corsini, Lorenzo Marrelli e Riccardo Santaniello che hanno raggiunto il tabellone di eliminazione diretta da 32 come Alessia Balzini in campo femminile, 20ma; 13ma Francesca Telese; tabellone da 64 per Giorgia Putti e Matilde Calamassi. A Firenze si è svolta invece la seconda prova del circuito regionale under 8, esordienti e prime lame: 17 i portacolori cussini in pedana, accompagnati dalle più esperte Maddalena Valacchi e Ginevra Bianciardi: Ginevra Mancianti, Nicolò Pellegrino, Niccolò Marsiglietti, Alessia Cundari, Elia Cellini, Lilia Grassi, Mattia Moceri, Vera Paladini, Azzura Capresi, Enrico Cannoni, Sofia Pichierri, Francesca Santaniello, Marco Machetti, Leonardo Faleri, Brando Pin, Sara Trabalzini e Giovanni Montesano.