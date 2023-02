Il Cus Under 18 centra il titolo territoriale 2223

Le ragazze Under 18 del Cus Volley si sono laureate campionesse territoriali 202223. Un anno fa le cussine si erano laureate campionesse territoriali Under 16, accedendo poi alle Final Four regionali. Quest’anno hanno confermato un percorso di crescita, lavoro e dedizione. Le ragazze di coach Falchi sono state protagoniste nel campionato subendo una sola sconfitta, poi in semifinale superando Capolona Subbiano e in finale contro una compagine motivata e forte come Asinalonga. Nella gara di andata le cussine hanno ceduto alle più attente e determinate ragazze per 3-2, ma in casa a Castellina Scalo si è sfoderata tutta la grinta e il coraggio per non perdere l’obiettivo della vittoria arrivata con il risultato di 3-1. Un’esplosione di gioia e felicità per tutti incluso il pubblico di casa presente che con garbo e calore ha sostenuto le cussine in una bella gara che ha visto un buon gioco per entrambe le squadre. Le ragazze allenate da Matteo Falchi e Luca Arrigucci: Giulia Peccatori, Elena Carla Turchi, Eleonora Ferri, Ginevra Mattia, Carlotta Piccini, Viola Francini, Alessia Arrigucci, Elisabetta Bonci, Asia Franchi, Elena Cocchia, Giulia Becatti, Sara Fornaro, Claudia Giorgi, Maddalena Saltarelli, Irene Sardelli.