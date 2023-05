Il Cus Rugby beffato Sconfitta a Imola a tempo ormai scaduto

Che beffa, per il Banca Centro Cus Siena Rugby. Nella sfida salvezza di Imola - le due squadre, entrambe in fondo alla classifica, sono scese in campo divise da 2 punti e staccate di 6 dal Formigine terzultimo – i senesi si sono presentati con la miglior formazione possibile, ma ancora orfani di molti giocatori tra cui Fusi e Comandi. L’importanza della gara ha imposto alla società la sofferta decisione di non schierare l’Under 19 nella fase interregionale conquistata vincendo il campionato, per far giocare oltre a Taipi e Ricci, i giovani talenti Conti, Castagnini, Emini e Niccolò Sampieri.

Con la rabbia per il ko di San Benedetto del Tronto, maturata per scelte arbitrali non condivisibili (in settimana la società lo ha fatto presente ai vertici arbitrali), i bianconeri sono andati in vantaggio con una splendida meta di Dupré de Foresta. Poi, a fare la partita, sono stati i trequarti locali (17-5). Ci è voluta la meta di capitan Carmignani a riportare in partita i suoi. Le prime azioni della seconda frazione sono state a tinte rossoblù (27-12), ma poi il Cus è salito in cattedra (27-31). Quando sembrava che la partita fosse finita, il direttore di gara l’ha prolungata ‘fino al termine del tempo reale’: all’ultimo Imola ha conquistato una meta tecnica per una maul arrestata in maniera non regolare dai senesi: 34-31. I padroni di casa hanno così superato di un punto i bianconeri relegandoli all’ultimo posto a un turno dalla fine: con una vittoria sul Firenze 31, domenica alle 15,30, al Sabbione, i bianconeri recupererebbero Formigine.