Il Costone lotta ma poi cede a Quarrata

QUARRATA

72

COSTONE

70

QUARRATA: Zucconi, Balducci 13, Mazzullo 2, Cantrè, Falaschi 16, Regoli Fe. 16, Frati ne, Frangioni ne, Calugi 6, Regoli Fr. 6, Mustiatsa 13. All. Tonfoni.

COSTONE: Maksimovic, Ricci 2, Juliatto 5, Angeli 2, Terrosi 13, Banchi 16, Pisoni, Ondo Mengue 12, Bruttini L. 20, Speri ne. All. Ricci.

Parziali: 25-10, 39-33, 60-51.

QUARRATA – Dopo le sconfitte con Spezia e Legnaia, la Vismederi cade anche contro Quarrata.

I padroni di casa partivano favoriti ma i senesi sono riusciti a combattere per la vittoria fino alla fine. Nei primi due quarti, Quarrata riesce sempre a mantenere il dominio del gioco portandosi subito in vantaggio, per poi gestire al meglio la distanza. Il Costone, dal canto suo, non si tira mai indietro e controbatte ad ogni punto degli avversari. Il primo quarto, infatti, termina 25-10 . Nella seconda frazione di gioco, la musica non cambia e i padroni di casa reggono fino alla conclusione del primo tempo, chiudendo con il risultato di 39-33. Il gioco riprende e Quarrata sembra mettere la quarta, mentre i senese accusano il colpo: il terzo quarto si chiude con il tabellone che recita 60-51. Nonostante il vantaggio di undici punti, nel finale, i gialloverdi non si danno per vinti e tentano una rimonta all’apparenza impossibile. Nonostante le difficoltà, i ragazzi di coach Ricci riescono a recuperare, ma alla fine Quarrata ha la meglio e vince 72-70.