Il Costone lotta e perde per un soffio Finale da brividi a colpi di triple Applausi per i ragazzi di coach Ricci

Spezia Tarros

75

Costone

73

Parziali: 22-17; 39-40; 58-53;

SPEZIA: Bolis 8, Ramirez 12, Marrucci 7, Gaspani ne, Steffanini ne, Vignali 11, Fazio 11, Pietrini ne, Seskus 13, Sacchelli ne, Balciunas 18, Tedeschi. Allenatore: Andrea Scocchera

COSTONE: Maksimovic 10, Juliatto, Picchi ne, Angeli, Terrosi 10, Banchi 6, Pisoni 8, Piattelli ne, Ondo Mengue 10, Bruttini L. 29, Speri ne, Maggiorelli ne. Allenatore: Daniele Ricci

Una bellissima partita quella andata in scena al PalaSprint tra Spezia e Vismederi Costone. Una partita dove i padroni di casa partivano favoriti, ma in realtà, sul campo è andato in scena un bellissimo spettacolo, condito da sorpassi e controsorpassi. Coach Ricci e i suoi ragazzi, anche se non hanno raggiunto la vittoria, hanno dato dimostrazione di potersela giocare con chiunque per guadagnare i playoff.

Partenza di fuoco per una partita straordinaria: un primo quarto dove si possono ammirare bellissimi punti e bellissimi gesti tecnici. Parte subito forte Spezia con la tripla di Balciunas, ma la risposta del Costone arriva immediatamente con Maksomovic e Bruttino. La prima parte di gara vede tantissimi punti e ad avere la meglio è Spezia, che chiude con un 22-17. Nel secondo quarto il Costone non molla e riesce a non far gestire loro il gioco. Nei primi minuti, Spezia mantiene il piccolo margine di vantaggio, grazie soprattutto all’opportunismo di Fazio ed alla rapidità di Ramirez. A 5 minuti dalla fine i gialloverdi sembrano crederci e Terrosi mette a segno la tripla che permette il sorpasso e il tabellone recita 36-37. Da qui, la squadra ospite tiene botta e chiude il primo tempo con il risultato di 39-40. Il gioco riprende e il Costone parte in quarta, portandosi addirittura a +9 da Spezia. Dopo due minuti, però, arriva l’espulsione di Valerio Angeli per aver protestato in maniera troppo veemente nei confronti dell’arbitro, ma l’episodio non scalfisce i ragazzi di coach Ricci, che traghettati da capitan Bruttini. Dalla seconda metà del terzo quarto, i padroni di casa si fanno rivedere, e grazie alla tripla di Boris, riescono ad accorciare le distanze, per poi sorpassare. La terza frazione si chiude clamorosamente con il vantaggio di La Spezia per 58-53. L’ultima parte è una grande battaglia: la Vismederi segna e continua a crederci, ma Spezia tiene la testa della gara. Dopo cinque minuti, capitan Bruttini prova a dare la scossa, mettendo a segno una bellissima tripla, ma subito dopo, Seskus risponde a sua volta con una tripla. Il Costone lotta e non molla, ma alla fine termina 75-73.

Pietro Federici