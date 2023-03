Il Costone fa poker La Laurenziana deve arrendersi

LAURENZIANA

51

COSTONE

70

LAURENZIANA: Lacitignola, Fontani 5, Fiorilli 14, Mazzoni 3, Sadun 2, Casagli 5, Passoni 4, Livi 9, Puri ne, Minguzzi 3, Nencioni ne, Vigna 6. Allenatore Pugliese.

COSTONE: Calugi 5, Gigante, Pastorelli 4, Palladinelli 1, Rinaldi 8, Gianneschi 2, Oliva 8, Sposato 11, Pierucci 7, Bonaccini 13, Centini, Sabia 6. Allenatore Fattorini.

FIRENZE – Quarto successo consecutivo per ‘il Drago e la Fornace’ Costone che ha la meglio sulle avversarie della Laurenziana Firenze nel match giocato ieri sera nel capoluogo di regione. Le ragazze di coach Fattorini hanno avuto la meglio su quelle di Pugliese e Faienza dopo una gara equilibrata solo nella prima parte quando l’avvio discreto della Laurenziana ha sorpreso le gialloverdi. Le fiorentine ci provano per 15 minuti e restano a contatto delle senesi salvo poi prendere un parziale di 15-4 che spezza decisamente le gambe alle biancorosse, che poi faticano a tornare a contatto. Nel terzo quarto le padrone di casa provano a rimettere in piedi la partita ma coach Fattorini dopo parziale di 9-2 per le padrone di casa chiama time out e fa ritrovare compattezza per riprendere in mano le operazioni. Rinaldi e compagne tentano infatti l’allungo decisivo e a fine terzo quarto il Costone scappa sul +20 e gestisce la vittoria fino alla fine controllando senza patemi i tentativi di rientrare a contatto della Laurenziana. Neanche il tempo di godersi questo quarto successo di fila che le ragazze di Fattorini da oggi metteranno nel mirino l’impegno di domenica contro San Giovanni Valdarno, al PalaOrlandi alle 18. Con la vittoria di ieri sera ‘il Drago e la Fornace’ Costone raggiunge quota 20 in classifica, a meno due dalle stesse valdarnesi.