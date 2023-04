Il Costone batte Altopascio al supplementare. Play-off ad un passo

ALTOPASCIO

76

COSTONE

81 dts

ALTOPASCIO: Creati F. 19, Ghiarè 2, Nieri ne, Bini Enabulele 18, Creati M., Tarzan ne, Salazar 13, Mandroni ne, Lorenzi 1, Nannipieri 9, Mencherini 14. All. Pistolesi.

COSTONE: Maksimovic 21, Ricci, Juliatto, Angeli 4, Terrosi 5, Banchi 22, Pisoni, Piattelli ne, Ondo Mengue 13, Bruttini 16, Maggiorelli ne. All. Ricci.

Arbitri: Natuci di Bagni di Lucca (Lu), Marabotto di Pisa.

Parziali: 17-18, 41-32, 52-57, 67-67.

PONTE BUGGIANESE – Il Costone espugna il parquet di Ponte Buggianese e fa un passo avanti nella corsa all’ultimo posto valido per i play-off. Un duello che si deciderà nelle ultime due giornate, quello con Altopascio, visto che la vittoria contro il team lucchese regala alla Mens Sana la qualificazione matematica alla post-season. Non bellissimo ma intenso, lunghissimo e spigoloso come pochi il match tra Altopascio e Costone. Dopo pochi minuti era il Costone a portarsi in vantaggio grazie a un break di 12-0. Altopascio però dominava a rimbalzo e riusciva a chiudere a contatto (-1) la prima frazione di gioco. Il secondo quarto si apriva con un Costone che faceva però molta fatica ad attaccare l’area avversaria. Altopascio ne approfittava, portandosi in vantaggio e vedendo crescere il distacco dagli avversari con il passare dei minuti, anche perché la squadra di Ricci non riusciva mai a mettersi in ritmo in attacco. Solo un alley-hoop sull’asse Banchi-Bruttini permetteva al Costone di chiudere sotto la doppia cifra di svantaggio la prima metà di gara. Il terzo quarto era quello della reazione d’orgoglio del Costone che, con due triple in rapida successione, di Terrosi e Banchi, si riportava subito a contatto con gli avversari. A questo punto era Altopascio ad andare in confusione e tre canestri da 3 di Maksimovic regalavo addirittura il +5 al Costone alla fine del periodo. Nell’ultimo quarto però la squadra della Piaggia non riusciva a dare la spallata decisiva all’incontro e Altopascio rimaneva sempre a contatto. Si entrava così nell’ultimo di gioco con il Costone avanti di una sola lunghezza: non segnava nessuno fino all’12 dalla lunetta di Terrosi a cui rispondeva, dalla parte opposta, Mencherini con il 22 che mandava l’incontro all’overtime. Nel supplementare era Banchi a prendersi il centro della scena: il play segnava i canestri più importanti. Altopascio era costretta alla resa.

Andrea Frullanti