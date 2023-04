Il Consiglio direttivo non ha dubbi Intende costituirsi in giudizio

Il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunitosi ieri, ha stabilito lo slittamento dei play off, fissando l’inizio degli stessi giovedì 11 maggio, con termine il 18 giugno. Una decisione assunta a seguito della presa informazione "del deferimento da parte della Procura federale a carico dell’Acr Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tfn lunedì 8 maggio". Ma c’è di più in quello che è stato deliberato. "Il Consiglio direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione – si legge nella nota ufficiale – ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi".

Lo slittamento, per il Consiglio, è stato quindi un atto "doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia sportiva e a tutela delle sue associate".

Con l’esclusione della Robur, a rientrare nei play off, sarà la Recanatese. Un ingresso che cambia la griglia degli spareggi: oltre alla partita Ancona-Lucchese, infatti, gli incontri in programma dovrebbero essere Gubbio-Recanatese, e Pontedera-Rimini, con la squadra di Pagliuca che, senza la penalizzazione avrebbe dovuto giocare il primo turno proprio allo stadio Mannucci. Per quanto riguarda i play out, invece, gli spareggi salvezza dovrebbero iniziare regolarmente sabato 6 maggio (sabato 13 il ritorno) considerato che i vari procedimenti pendenti davanti alla giustizia sportiva dovrebbero terminare in tempo: l’Imolese rischia la retrocessione diretta (con la Vis Pesaro che si salverebbe senza spareggi); la Viterbese, già retrocessa, potrebbe giocarsi la permanenza in categoria con il Monterosi a oggi salvo, nel caso le venisse riassegnato un punto.