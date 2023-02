Il Colle di coach Signorini batte in casa la capolista Firenze

Successo prestigioso per il Colle Volley. La terza giornata di ritorno del campionato di pallavolo serie C maschile, ha visto la squadra allenata da Roberto Signorini prevalere davanti al proprio pubblico (con una affermazione perentoria) contro i primi della classe del Firenze Volley. Una compagine, quest’ultima, che si era presentata a Colle con l’etichetta di imbattuta in un cammino caratterizzato da ben tredici vittorie consecutive. Subito fin dai primi scambi, comunque, la formazione colligiana ha dimostrato di poter rispondere colpo su colpo alle incursioni del quotato collettivo ospite. Il team di Signorini si è poi messo in evidenza per la qualità del gioco, riuscendo, con spirito battagliero e con la consapevolezza della propria forza, ad aver ragione dei rivali di turno. Primo set equilibrato e terminato con il successo di misura, 27-25, dei padroni di casa.

Nelle fasi successive la gara ha preso una direzione unica a favore dei ragazzi valdelsani pieni di entusiasmo e di efficacia nei momenti decisivi di una sfida a conti fatti quasi perfetta. Il risultato finale di 3-0, con parziali di 27-25 25-16 25-18, ha sancito forse una svolta per il proseguimento del campionato per il Colle Volley. Il gruppo occupa adesso la quarta posizione nel girone A della serie C con 23 punti. Sul podio, a partire dal terzo posto, ci sono Grm Infissi Arezzo, lo stesso Firenze Volley e MaxItaliaservice-Jumboffice, attuale leader dopo quattordici giornate dell’avvincente torneo.