Il club di Dal Canto vuole il quarto posto

La Carrarese punta a confermare il quarto posto in classifica raggiunto grazie a un bel filotto di risultati ai danni dell’Ancona. La formazione di Dal Canto domenica recupera il grande ex Giannetti dalla squalifica e lancerà ancora dal 1’ Bernadotto, in gol per due giornate di fila. Titolare anche l’esterno destro Manuel Cicconi, fresco di rinnovo fino al 2025 con il club apuano. "Un legame che si prolunga ancora per due anni e che mi farà vivere ancora questa piazza ancora per un po’ perché abbiamo ancora da fare – le parole del centrocampista – un bel percorso di cui stiamo ponendo le basi in questo campionato. Proveremo a sfruttare ogni occasione".