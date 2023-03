Il centrocampo ritrova la regia di Leone Crescenzi, Picchi e Petrelli disponibili

La Vis Pesaro scenderà in campo per la sopravvivenza, non sarà una partita semplice per il Siena. Nessuna partita lo è. Ma i bianconeri vogliono tornare ad assaporare il gusto del successo, dopo quasi due mesi di digiuno. Mister Pagliuca deve rinunciare a De Paoli, ancora in infermeria, a Belloni e Favalli squalificati e anche Frediani, fermato dalla pubalgia. Ma ritrova Leone (nella foto), di rientro dallo stop forzato, Crescenzi, Picchi e Petrelli, superati i rispettivi guai fisici. Il tecnico dovrà dosare energie: martedì la squadra scenderà in campo a Lucca, qualche giocatore non è al top della condizione, vedi Collodel, qualcun altro è rientrato da un lungo stop, vedi Picchi. In difesa, allora, dovrebbero agire Raimo, Crescenzi, Riccardi e Verduci (spera anche Bearzotti), mentre a centrocampo con Leone in regia, spazio a Castorani e Meli, anche se non è esclusa la conferma di Collodel, come interno. Insieme a Disanto possibile Buglio, con Paloschi all’inseguimento dell’11ma rete. Alle 16, nella sala stampa del Franchi, si terrà l’evento culturale ‘Siena Casa, cento anni di edilizia popolare tra passato e il nuovo futuro dell’istituzione senese’. Ospite speciale l’avvocato Roberto Martini, presidente di Siena Casa, che converserà con il responsabile comunicazione della Robur, Andrea Bianchi Sugarelli. A chi interverrà il volume ‘Cenni storici delle case popolari a Siena 1910- 2022’.