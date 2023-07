Il caso. Legnano fa domanda per la serie D

E’ scaduto ieri il termine ultimo per le iscrizioni dei club aventi diritto alla Serie D. Nelle prossime ore, quindi, sarà chiaro il quadro delle squadre che parteciperanno, il prossimo anno, alla quarta categoria: la Covisod, la commissione di vigilanza della Federazione, dovrà esaminare tutta la documentazione presentata. Il Legnano, l’altra società di proprietà della Global Service, dopo aver già annunciato ds (Alessio Ferroni) e allenatore (Raffaele Scudieri) ha presentato domanda di ammissione in anticipo sui tempi. Per i club intenzionati a iscriversi in soprannumero, previo ok della Figc e della Lnd avranno tempo fino agli ultimi di luglio.