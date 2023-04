In un clima non troppo sereno la Robur ha svolto ieri mattina all’Acquacalda l’ultima seduta di preparazione alla gara contro il Fiorenzuola, in programma domani pomeriggio allo stadio Comunale alle 17,30. Crescenzi, rientrato in gruppo mercoledì, anche ieri ha lavorato regolarmente con i compagni: è pronto a riprendersi il proprio posto al centro della difesa, a fianco di Riccardi. Lavoro differenziato in palestra, invece, per Franco e De Paoli: la speranza della Robur è che almeno uno dei due possa recuperare per l’ultima partita della stagione regolare, la gara interna con l’Entella di domenica 23 aprile. Ancora out Petrelli. Ieri i bianconeri, dopo l’attivazione generale e neuromuscolare, hanno svolto alcune esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto. Oggi in programma la rifinitura, poi la partenza per il ritiro.