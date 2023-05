Il bianconeri Rizzo schierato titolare nel test di Fermo

Ha vestito la maglia titolare il giovane bianconero Niccolò Rizzo, impegnato nell’amichevole che la Rappresentativa Under 16 di Lega Pro ha giocato ieri pomeriggio al Recchioni di Fermo contro i pari età locali. I ragazzi di Arrigoni si sono affermati nettamente vincendo 6-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Baglivo e ai gol di Armanini, Drago e Cacciamani. Già nel primo tempo la Rappresentativa di Serie C ha segnato due reti mettendo al sicuro il risultato. Nel secondo tempo altri quattro centri con il tris dell’attaccante della Virtus Francavilla. Una nuova affermazione, quindi, per il difensore della Robur che in questa stagione si è messo in mostra nell’Under 17, collezionando anche qualche convocazione in prima squadra, dopo aver svolto il ritiro di preparazione estiva con i ‘grandi’. Questa la squadra della Rappresentativa Under 16 scesa in campo: Ghisleri, Antoniacci, Zaffalon, Uliana, Moscati, Rizzo, Drago, Farina, Armanini, Delcarro, D’Antona. Entrati nel secondo tempo: Fioravanti, Collaro, Nespoli, Campolucci, Podrini, Forzieri, Pirrone, Baglivo, Merlo, Cacciamani. All.: Arrigoni.