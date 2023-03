Il Bavarian Junior Team sceglie La Bagnaia

L’ultima settimana di febbraio del Royal Golf La Bagnaia è stata vissuta all’insegna dell’agonismo. Il circolo senese, infatti, è stato scelto dagli allenatori del Bavarian Junior Team (foto), giovani golfisti bavaresi, quale sede del ritiro in preparazione della stagione agonistica. La squadra composta da 20 giovani promesse e otto membri dello staff ha completato il winter training camp con grande soddisfazione. "Il percorso è perfetto per preparare la stagione – hanno raccontato i responsabili dell’area tecnica Igor Arendt e il professionista dell’European Tour Sebastian Heisele –. Gli ampi spazi per la pratica, la tecnicità del campo e la sua manutenzione lo pongono ai vertici dei campi europei. Abbiamo unito allenamenti e competizione a momenti di relax e divertimento in un contesto straordinario".

La soddisfazione è stata tale che il team sta pianificando un ritorno a novembre. I giocatori toscani invece si sono ritrovati sabato 25 per la tappa del circuito Race to Chervò San Vigilio. Hanno goduto di un campo preparato perfettamente registrando ottimi punteggi. Carlo Martini ha vinto la gara con 78 colpi superando proprio nelle tre buche conclusive, concluse con un birdie e due par, Sergio Torelli, a pari punteggio ma con quattro colpi persi nelle stesse buche. Torelli, sino a quel momento perfetto è stato il migliore in prima categoria con 37 punti seguito dal golfista di casa Riccardo Ioseffi (36). In seconda Andrea Romei (37), ha ottenuto il successo davanti ad Andrea Calossi (36).

Andrea Ronchi