Iasparrone e Corcione alla Juniores Cup

Due atleti giallorossi convocati in rappresentativa in vista della selezione per la Juniores Cup 2023. Ovvero la manifestazione organizzata dal Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti a maggio. Sono gli attaccanti degli juniores nazionali Matteo Iasparrone (nella foto) e Gian Luca Corcione. I due giovani in forza ai Leoni juniores, con all’attivo già alcune apparizioni nel giro della prima squadra del Poggibonsi in D, hanno sostenuto ieri a Bagno di Gavorrano, allo stadio Malservisi Matteini, una gara amichevole con la locale formazione del Follonica Gavorrano che partecipa ai dilettanti nazionali. Una duplice chiamata di portacolori che valorizza anche il lavoro di Alessandro Signorini, tecnico degli juniores del Poggibonsi, e dei suoi collaboratori di uno staff che nell’insieme sta fornendo un valido contributo alla crescita dei componenti del team. Il Poggibonsi juniores, che nelle ultime due settimane ha battuto l’Arezzo capolista e chiuso in parità il match in trasferta con i Mobilieri Ponsacco. occupa tra l’altro una buona posizione di classifica nel proprio raggruppamento.

Paolo Bartalini