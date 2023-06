"I ragazzi sono stati perfetti in tutto. Traguardo meritato"

Coach Maurizio Lasi è l’immagine della felicità. Dal suo arrivo sulla panchina della prima squadra il coach faentino ha ottenuto 10 vittorie su 11 partite guidando la barca fino al porto sicuro della serie B. "È la decima promozione della carriera - dice il coach - 6 da giocatore e con questa 4 da allenatore". Il percorso della Stosa sotto la guida Lasi è stato fantastico e ha fatto segnare solamente una sconfitta, proprio in gara 1 con Quarrata dopo un supplementare. "Abbiamo fatto una grandissima partita stasera - prosegue l’allenatore faentino - Avevamo preparato tutto nei minimi dettagli e la squadra ha risposto alla grande perché aveva la voglia di chiuderla. Vedere i ragazzi che piangono di gioia è bellissimo. Quando ho preso la squadra ho detto fin da subito che aveva le qualitá tecniche ma soprattutto morali importanti per raggiungere l’obiettivo che si era prefissata la società. I ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo affrontato una squadra buona, dura, molto fisica e completa in tutti i ruoli. Sono molto contento per come abbiamo interpretato questa gara 4. Volevamo tornare a casa con la vittoria e ci siamo riusciti. I ragazzi sono stati perfetti sia dal punto di vista tecnico che di cuore e carattere conquistando un traguardo più che meritato. Hanno dato tutto e il risultato ha ripagato tutti i sacrifici di questo periodo".

Una grande gioia per il pubblico virtussimo presente a Quarrata e per gli oltre 50 tifosi che hanno assistito al match al bar della Virtus. I ragazzi della curva hanno atteso i giocatori al palazzetto festeggiando insieme a loro una promozione più che meritata.