I ragazzi di Morello calano il tris in casa dell’Olbia

Olbia

0

Siena

3

OLBIA: Passalacqua, Casula, Paciurea, Guddelmoni, Mariani, Pileri, Scanu, Baltolu, Gbai, Spano, Selis. Allenatore Selis

SIENA: Piccini, Passarelli, Papini, Frilli, Lenci, Vadi, Zamperini, Guazzini, Menchetti, Nocci, Vanni. Panchina: Pinna, Angelini, Balcanuta, Pierallini, Polemi, Vertaldi, Zazzi, Zoi. Allenatore Morello.

Arbitro: Rampazi di Olbia

Reti: 12’ Menchetti, 23’ Nocci, 26’ Zamperini.

E’ stato un fine settimana importante anche per la Under 14 bianconera che chiude la stagione con una vittoria a Olbia. I giovanissimi di mister Morello hanno calato il tris confermando il gioco spumeggiante che li ha visti assoluti protagonisti nella seconda fase del torneo. Un bel viatico per il futuro e la conferma di un lavoro importante da parte di Morello e del suo staff tecnico capace di dare al gruppo una impronta professionale sia dentro che fuori dal campo.