"I ragazzi ci hanno messo qualità e intensità"

di Angela Gorellini

"I ragazzi ci hanno messo quella qualità e quell’intensità che avevamo chiesto loro. Durante tutta la partita abbiamo tirato fuori il meglio di noi, trasformandola in una vittoria netta": a fine partita, in sala stampa, il diesse Massimo Tarantino. "Da 20-25 giorni abbiamo ripreso a lavorare bene – ha spiegato –, con sempre meno diffide e l’infermeria sempre più vuota. Avere una rosa al completo significa che l’allenatore ha una maggiore possibilità di scelta e che c’è maggiore competizione tra i giocatori: se in tanti si contendono il posto si alza la qualità dell’allenamento. Ci stiamo preparando al meglio al rush finale".

L’obiettivo è sempre lo stesso. "Sono arrivato dicendo che volevamo disputare il miglior campionato possibile ed è ancora così – ha detto Tarantino –. Intanto siamo contenti di aver potuto regalare questa vittoria alla tifoseria, alla città. Un successo che dà anche senso ai pareggi inanellati nelle ultime giornate. Ci piacerebbe vedere lo stadio sempre più pieno di gente, i tifosi legati sempre di più alla squadra. Oggi è stata una bellissima giornata di sport. Sapere che il nostro allenatore viene sostenuto, sapere che il nostro presidente è sostenuto è importante perché crea le condizioni di per lavorare al meglio. Questo momento della stagione è figlio di tutte le persone che investono in questa società. Non c’è niente di più bello che vedere la squadra sostenuta dai suoi tifosi. Avanti così fino alla fine". Intanto Paloschi (nella foto) e Disanto hanno raggiunto, in due, quota 20… "Alberto per noi è un giocatore importante – ha chiuso Tarantino –. Nel periodo in cui non c’è stato ci è mancato, ma fortunatamente chi lo ha sostituito ha fatto bene, come Orlando e Disanto, che ha anche segnato qualche gol. Oggi l’applauso, però, va a tutta la squadra, tutti hanno fatto bene. La vittoria è figlia dell’unità del gruppo".