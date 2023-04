I precedenti

Non si può definire una classifica quella tra Siena e Virtus Entella che in campionato si sono incontrate 15 volte (mai in serie B), sette a Siena ed otto a Chiavari. La prima volta in assoluto nella stagione 192728 e il Siena, allenato da Giuseppe Giannelli pareggiò all’andata in Liguria per 1-1 Giannelli e Campodonico) e al ritorno si impose per 3-0 grazie a Mariotti, Sbrana’ e Meliani.

Il bilancio totale è a favore della Robur, con otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, 14 reti fatte e 7 subite. A Chiavari il Siena ha raccolto invece due successi, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. Nella scorsa stagione all’andata il Siena vinse 1-0 con rete di Varela, al ritorno 3-1 genovese con doppietta di Schenetti e Magrassi per l’Entella e Guberti su rigore per i bianconeri. Nel 20182019 vittoria bianconera per 1-0 (Cianci) in casa e 0-0 al ritorno in Liguria. Nella gara di andata di questa stagione grande prestazione bianconera e successo pesante, nella penultima gara del 2022 e ultima prima del giro di boa. Lanni e soci si imposero a Chiavari per 2-1 grazie a Frediani e al gol nel finale di Favalli su un insolito quando perfetto assist di Silvestri.

Tra le sfide ufficiali c’è anche un precedente in Coppa Italia, quella maggiore. Nell’agosto 2018, con una Robur in rodaggio e ancora segnata dalla finale playoff persa e dalle speranze, disattese, di ripescaggio, l’Entella (che poi vincerà il campionato proprio grazie al Siena che fermò il Piacenza all’ultima giornata) vinse 3-0 grazie alle reti di Belli, Petrovic e Di Paola.