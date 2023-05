I Leoni sfidano Follonica Gavorrano De Santis: "Ai playoff ci faremo valere"

Nella rimonta del Poggibonsi con l’Arezzo, la firma del difensore centrale della classe 1999 Alessandro De Santis. Sua la rete nei minuti di recupero per il definitivo 2-2 allo Stefano Lotti. "Sono sempre stato a disposizione del mister e dei compagni – afferma De Santis – così quando vengo chiamato in causa cerco di offrire il mio contributo. Questo è un ambiente serio e in più abbiamo la fortuna di appartenere a una piazza rilevante che si distingue per passione e attaccamento ai colori. Lo abbiamo notato anche in occasione della gara casalinga con l’Arezzo: un match di fine campionato caratterizzato da una meravigliosa cornice di pubblico". Quando è arrivato quel pallone, a pochi istanti dal triplice fischio, De Santis non ci ha pensato due volte. Un tiro dalla distanza e il pareggio: "Sono attimi. Ho provato ed è andata bene, così mi sono potuto riscattare dall’opportunità mancata di testa nel primo tempo, sul parziale di 0-0. Al di là della soddisfazione personale, credo che sia ancora una volta da ammirare lo spirito di gruppo, la mentalità di un collettivo capace sino in fondo di lottare per il successo o per conquistare dei punti". Ora per i Leoni l’attesa è per la fase post campionato, quasi una stagione a sé. Domenica allo Stefano Lotti l’incontro contro il Follonica Gavorrano: "I playoff sono un importante palcoscenico che mette in luce chi vi partecipa. Il Poggibonsi nel 2021-2022 li ha vinti. Vediamo cosa accadrà".

Paolo Bartalini