I Leoni lottano fino all’ultimo Finale caldo, ma la spunta il Ghivi

GHIVIBORGO

4

POGGIBONSI

2

GHIVIBORGO: Antonini, Mukaj, Tiganj, Nottoli, Bongiorni, Mata Gozalbez, Bachini, Rotunno, Del Dotto, Della Pina, Zini. A disposizione: Becchi, Bertonelli, Izzi, Del Carlo, Campani, Bertellotti, Nannipieri, Sgherri, Cristofani. All.: Maccarone

POGGIBONSI: Bruni (73’ Pacini), Bigozzi, Tognetti, Gistri, Bonechi, Borri, Muscas, Camilli (73’ Barbera), Polo, Regoli, Bellini. A disposizione: De Santis, Marafioti, Di Paola, Ghini, Morosi, Iasparrone, Corcione. Allenatore: Casprini.

Arbitro: Bocchini di Roma 1.

Reti: 13’ Tiganj, 54’ Regoli, 64’ Zini, 73’ (rigore) Zini, 83’ Bonechi, 91’ Tiganj. Note: espulso al 93’ Regoli (doppia ammonizione).

GHIVIZZANO – Poggibonsi sconfitto dal Ghiviborgo nel match di ieri pomeriggio sul campo in sintetico della Carraia. I giallorossi – con mister Casprini al timone per ovviare alla squalifica di Calderini – devono rinunciare a Chiti a centrocampo su decisione del giudice sportivo e poi anche a Riccobono. Il portiere Pacini, non al meglio, lascia inizialmente il posto al giovane Bruni, che poi, per infortunio, deve a sua volta cedere il posto al titolare. Ospiti con il lutto al braccio per onorare la memoria di Uliano Vettori, deceduto sabato. Padroni di casa in vantaggio al 13’. Bongiorni impegna Bruni e sulla respinta del reattivo numero 1 ospite è Tiganj a realizzare. Regoli cerca il pareggio su azione personale e così anche Gistri.

Nel recupero della frazione, non convalidata per fuori gioco una rete a Tiganj su servizio di Della Pina. Al riposo, dunque, 1-0 per il team di Maccarone. L’intraprendente Regoli conquista al 54’ l’1-1. Suo il tiro che, deviato da Del Dotto, batte Antonini. Passano dieci minuti e Zini sigla il 2-1 grazie all’assist da sinistra di Bongiorni. Poggibonsi ingenuo nel perdere un pallone e nel permettere a Zini di involarsi verso la porta. Borri è costretto al fallo ed è rigore. Nella circostanza si fa male Bruni, entra Pacini e Camilli deve far posto a Barbera per la regola degli under. Dal dischetto trasforma lo stesso Zini. Incandescente il finale. Bonechi per il Poggibonsi riduce lo svantaggio all’83’, però con i giallorossi sbilanciati alla ricerca del 3-3, il Ghiviborgo archivia in contropiede il confronto. Regoli, poco più tardi, invoca un penalty e trova il cartellino rosso perché il direttore di gara lo ammonisce per simulazione: secondo cartellino. Poi solo il triplice fischio.