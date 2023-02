I gialloblù spezzano finalmente il digiuno Trionfo al Mannucci

Torna al successo dopo sei turni di digiuno (con cinque pareggi e solo una sconfitta, contro la capolista Reggiana) il San Donato Tavarnelle, prossimo avversario della Robur (domenica alle 14,30 a Montevarchi). I gialloblu hanno espugnato ieri lo stadio ‘Mannucci’ di Pontedera battendo i padroni di casa guidati da Max Canzi per 4-2. Al vantaggio iniziale di Ubaldi ha risposto Ladinetti. Poi nuovo vantaggio fiorentino con Rossi, immediato 2-2 del Pontedera con Peli. Nella ripresa il San Donato ha fatto suoi i tre punti grazie ai guizzi nel finale di Gorelli e Russo. In campo da titolare il fresco ex bianconero Tommaso Bianchi, praticamente sempre impiegato dal suo arrivo a San Donato nel mercato di gennaio. Con questa vittoria la formazione fiorentina, neo promossa tra i professionisti, sale a quota 30 punti raggiungendo la Vis Pesaro, a più due sull’Olbia quart’ultimo e più quattro sull’Alessandria terzultimo.