I bianconeri sperano di vincere per agganciare la Carrarese

La Robur è al momento ottava, con la possibilità, questa sera (alle 18 anche il recupero di Vis Pesaro-Pontedera), che dai due campi da gioco scaturissero risultati favorevoli, di agganciare la Carrarese e superare proprio la squadra di Max Canzi. La squadra dovrà fare a meno del suo capocannoniere, Paloschi che in 22 presenze ha segnato 10 reti. Il numero 9 bianconero è uno dei due giocatori più decisivi del girone B con 18 punti portati alla causa grazie alle sue reti determinanti. Meglio ha fatto soltanto Corazza che al Cesena ha regalato 19 punti. Francesco Disanto è invece il calciatore più sostituito del raggruppamento, con 17 uscite anzitempo, le stesse di Sartore del Fiorenzuola. Ed è anche il bianconero più ammonito, con 9 cartellini gialli rimediati. L’attaccante fa parte dell’elenco dei diffidati, piuttosto lungo: come lui, a rischio squalifica, ci sono Belloni, Collodel, Disanto, Favalli, Frediani e Riccardi. E a proposito di sanzioni, la Robur da inizio stagione ha registrato tre espulsioni, con due giocatori finiti anzitempo negli spogliatoi: Meli e Castorani, che stasera, per squalifica, guarderanno Siena-Torres dalla tribuna. Castorani era stato espulso anche a Pesaro. Un’altra curiosità è che la Robur, in 26 giornate, non ha mai subito un calcio di rigore. Febbraio, poi, è particolarmente sfortunato per le formazioni di Pagliuca che in questo mese ha una media di 0,85 punti a partita con score formato da 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte in 7 match disputati. Guardando invece alla Torres, la squadra sarda ha molti primati nel girone B: è la formazione con più espulsi a favore (8, come Ancona, Reggiana e Cesena), è la compagine che manda in gol meno giocatori (6, come la Recanatese) e che perde nelle riprese più punti rispetto al 45’ (saldo negativo di -6).