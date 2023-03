I bianconeri sono settimi in classifica con il Pontedera

Con il pareggio di ieri, la Robur, si mantiene al settimo posto, a quota 47, a braccetto con il Pontedera. La Reggiana ha tirato un sospiro di sollievo: l’Entella non ha approfittato del pari dei granata al Mannucci e ha perso male a Cesena. In chiave play off la Carrarese si è posizionata ai piedi del podio, agganciando l’Ancona. Nella parte bassa importanti affermazioni di Olbia, Imolese e Montevarchi. I risultati: San Donato Tavarnelle-Olbia 0-2, reti: 20’ La Rosa, 31’ Dessena. Alessandria-Fermana 1-1, reti: 20’ Martignago (A), 64’ Busatto (F); Carrarese-Fiorenzuola 2-0, reti: 12’ Energe, 95’ Bernardotto; Imolese-Ancona (partita con oltre 50 minuti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza a bordo campo) 2-1, reti: 13’ Spagnoli (A), 24’ Simeri (F), 26’ Tulli; Pontedera-Reggiana 0-0; Cesena-Entella 4-0, reti: 16’ e 84’ S. Shpendi, 32’ Silvestri, 50’ Brambilla; Recanatese-Gubbio 0-2, reti: 1’ Di Stefano, 84’ Vazquez; Torres-Rimini 0-0; Vis Pesaro-Montevarchi 0-1, rete: 25’ Perez.

La classifica: Reggiana 69, Entella 65; Cesena 63; Carrarese e Ancona 53; Gubbio 49; Siena e Pontedera 47; Lucchese 45; Rimini 43; Fermana 39; Fiorenzuola 38; Recanatese 36; Olbia e Torres 34; San Donato Tavarnelle 31; Alessandria e Vis Pesaro 30; Imolese 28, Montevarchi 27.