"I bianconeri penso faranno i play-off ma senza incidere"

Aniello Panariello, la maglia bianconera l’ha indossata per due stagioni, dal 2016 al 2018. A C3t, però, della Robur ha parlato al presente. "È una squadra da metà classifica, non ha i mezzi e i giocatori per fare qualcosa in più – riporta il Fol –. Il reparto offensivo si basa solo su Disanto e Paloschi. Il reparto difensivo comunque ha giocatori di esperienza, su tutti Crescenzi, ha perso molto con l’uscita di Silvestri, che conosco avendoci giocato insieme e contro. Il Siena i play-off penso li farà, ma difficilmente avrà un ruolo importante perché agli spareggi devi giocare sempre per vincere, e il Siena, finora, ne ha vinte undici". Uno sguardo anche alla trasferta di sabato a Fermo. "Dovrà essere la partita del riscatto – dice Panariello –, per poter guardare ai play off con fiducia. È alla portata dei bianconeri, benché la Fermana abbia la motivazione di chiudere il discorso salvezza". Sui problemi societari. "Il pensiero di un giocatore è: ‘Questo mese riscuoterò? La società ce la fa a garantire lo stipendio fino a fine anno?’ Se c’è questo dubbio, il calciatore ne risente. Lo stesso vale per il quotidiano. Se c’è organizzazione, se si sente coccolato, se si sente davvero un professionista, può dare di più".