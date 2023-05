Grotti: "La Sinalunghese intende puntare in alto"

A poco meno di un mese dalla chiusura del campionato di Eccellenza per la Sinalunghese è tempo di bilanci. Il vicepresidente Massimo Grotti ha fatto il resoconto della stagione dei rossoblu caratterizzata anche da molti infortuni.

"Non è stata una stagione facile. Diversi infortuni hanno privato mister Iacobelli di giocatori fondamentali e per questo non è stata trovata la continuità indispensabile per stare nelle prime posizioni. Dobbiamo anche riconoscere che la rosa, con il passare delle giornate, ha mostrato qualche lacuna peccando di esperienza nonostante l’ottimo campionato di alcuni giovani provenienti dal vivaio". Se Grotti potesse dare un voto alla stagione appena conclusa darebbe comunque un 6,5.

"Il mister ha avuto alcune ottime intuizioni come lo spostamento in difesa di Trombesi che ha sostituito il difensore Corsetti a lungo assente per infortunio. La squadra però ha spesso raccolto meno di quanto ha prodotto nonostante l’ottima annata realizzativa di Bucaletti che ha segnato 10 gol, pur non essendo una prima punta".

Grotti poi si sofferma su quali potrebbero essere i giocatori che più si sono distinti durante l’annata. "Una nota di merito va però al capitano Marini, vicino alle 300 presenze in rossoblù, che oltre a essere un grande portiere è anche un uomo vero. Vorrei anche evidenziare due giocatori come Bardelli e Pasquinuzzi che provenienti dal campionato di promozione hanno dimostrato senza dubbio di poter dire la loro".

Poi sul futuro. "Abbiamo incaricato il dt del settore giovanile Banchetti di affiancare i vari Mugnai, Baini, Buracchi per individuare i migliori giovani della zona da lanciare in Eccellenza. L’idea è quella di non cambiare molto la rosa inserendo due o tre uomini di esperienza e qualità incrementando poi la rosa con giovani. Sono certo che il presidente Polvani e i nostri collaboratori sapranno fare le giuste valutazioni sulla guida della squadra considerando ogni aspetto. Vogliamo puntare in alto e non tirarsi indietro, non accontentarsi della routine. Vorremo consolidare e rinforzare la rosa attuale e creare un ciclo vincente. Poi vorrei vedere tanti giovani sinalunghesi in tribuna, missione quasi riuscita nel 202223 da quando abbiamo introdotto l’ingresso gratis per gli under 22 ogni domenica".