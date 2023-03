Grifoni e Ledonne lasciano il segno La Pianese sorride

PIANESE

2

CITTÀ DI CASTELLO

0

PIANESE: Ricco; Pinto, Kondaj, Simeoni, Lopez Petruzzi (13’ st Marino), Barbetta (20’ st Irace), Grifoni (44’ st Pandimiglio), Modic, Kouko (10’ st Mugelli), Rinaldini, Ledonne (31’ st Menga).

Panchina: Balli, Gagliardi, Lepri, Guadalupo. All. Bonuccelli.

CITTÀ DI CASTELLO: Guerri; Mezzasoma (31’ st Troqe), Grassi, Mariucci, Gorini, Tersini, Pupo, Massai, Doratiotto, Calderini, Rossitto (40’ pt Sylla).

Panchina. Genovese, De Vito, Mussi, Pettinari, Pazzaglia, Trovato, Scarpini. All. Machi.

Arbitro Stefano Grassi di Forlì (Mazza – Fabrizi).

Reti: 5’pt Grifoni; 25’st Ledonne.

Note – Ammoniti Gorini, Calderini, Modic, Kondaj, Sylla. Espulsi: Doratiotto e Bonuccelli. Recuperi: 1’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese torna al successo e resta a -7 dalla capolista Arezzo, che aveva battuto in casa il Montespaccato sabato. La vittoria sul pericolante Città di Castello arriva grazie ad un gol per tempo in una giornata contraddistinta e condizionata dalla fitta nebbia. I bianconeri di casa non si lasciano però sorprendere e già al 5’ passano con l’ex Gavorrano Grifoni, che direttamente dal calcio d’angolo battuto da Rinaldini colpisce di collo pieno da fuori area e infila all’angolino basso alla sinistra di Guerri. Al 17’ occasione d’oro per il Città di Castello con un tiro dalla lunga distanza di Pupo Posada che Ricco non trattiene e poi blocca. Al 37’ vicina al raddoppio con Kondaj che ha una palla nell’area piccola, calcia subito ma impatta sul difensore che manda in angolo. Sugli sviluppi di questo Rinaldini tira un diagonale ma Guerri blocca. Al 39’ la Pianese si divora il gol con Kouko che servito da Simeoni da pochi metri tira alto. Nella ripresa accade poco fino al raddoppio: al 25’ con merito la formazione di Bonuccelli (espulso a metà ripresa così come il centrocampista umbro Doratiotto) con Ledonne che dal limite dell’area lancia un siluro che si infila al sette alla destra di Guerri.

g.d.l.