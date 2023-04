Gracciano a caccia della finalissima con la Casolese

E’ il momento della verità. In Prima categoria la semifinale play-off del girone C di domani Massa Valpiana-Gracciano. Domenica scorsa, nell’ultima giornata, in Valdelsa hanno vinto i biancoazzurri per 1-0. Ma il dato più significativo è che il Gracciano di Marcello Lisci è imbattuto da sedici partite… E allora? Ancora uno sforzo e poi ci sarà in finale il derby Casolese-Gracciano! Due squadre senesi sono protagoniste domani anche delle semifinali play-off del girone F: la Fontebelverde va a giocare a Cesa contro la Valdichiana, mentre il Ponte d’Arbia è atteso a Viciomaggio. In entrambi i casi, per la classifica della prima fase, le nostre rappresentanti saranno costrette a vincere.

Purtroppo domani c’è una folta presenza senese anche nei play-out, con una sfida che non lascia scampo: in Pianella-Poliziana una delle due retrocede per forza… L’Olimpic Sarteano cerca invece una sofferta salvezza ad Arezzo contro il Football Academy.

Giuseppe Stefanachi