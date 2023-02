Gli under 15 tallonano la capolista La Primavera aggancia i playoff

E’ un ottimo momento, sotto l’aspetto sportivo, per le giovanili della Robur. Se l’Under 15 si sta rendendo protagonista di un grande campionato, seconda all’inseguimento della capolista Entella, sopra di due gradini, la Primavera, con la vittoria di mercoledì nel recupero della gara con il Monterosi è riuscita, meritatamente, ad agganciare i play off (e domani avrà la chance di confermarsi contro l’Audace Cerignola). Le soddisfazioni, per il vivaio bianconero arrivano però anche dai singoli. Il difensore dell’Under 17 Niccolò Rizzo e l’attaccante dell’Under 15 Alessandro Rovetini sono entrati a pieno titolo nel giro delle Rappresentative di Lega Pro. E se Rizzo ha già collezionato diverse presenze in prima squadra, dopo aver svolto il ritiro pre campionato con Lanni e compagni (chiamati, nei momenti di emergenza, anche gli altri Under 17 Pacini Gaeta e Rusnak e i Primavera Porciatti, Hagbe Hagbe e, ultimo in ordine temporale, Fiaschi), Rovetini si è reso nuovamente protagonista, giovedì, con la maglia della Rappresentativa.

I giovani convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni hanno affrontato i pari età della Ternana al campo sportivo Perona di Terni. Rovetini è sceso in campo dal primo minuto. La partita è finita 4-0 a favore degli Under 15 di C, con le reti di Ruffino (Imolese), proprio su assist di Rovetini, Minenna (Triestina), Gentile (Pontedera) e Cavallaro (Avellino). L’attaccante bianconero ha segnato un gol spettacolare, annullato però per un fuorigioco millimetrico. Intorno al 35’ del primo tempo su una ripartenza, ha ricevuto palla sulla trequarti da Falcinelli (Imolese) e dai 35 metri ha lasciato partire un bellissimo pallonetto che si è insaccato in porta, ma l’arbitro non ha convalidato la rete.