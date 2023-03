Gli under 14 sconfitti contro il Genoa

Un bel pomeriggio di sport, crescita e divertimento quello vissuto dai ragazzi dell’Under 14 a Genova. I Giovanissimi di mister Morello hanno affrontato ieri in amichevole i pari età rossoblù lottando e giocando un buon calcio. La gara si è messa subito in salita, con il vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore. Tutti i convocati hanno giocato i due tempi di quaranta minuti e anche se il risultato finale di 6-1 (di Menchetti il gol bianconero) non ha sorriso al Siena, sicuramente l’esperienza è stata positiva con un confronto molto professionale e nel segno del fair play. Il tabellino:

GENOA: Agosto, Qosta, Scaccianoce, Noreu, Saldino, Marino, Longobardi, D’Urso, Lieshi, Scaglione, Romano. Panchina: Bozzo T., Pagano, Pittalunga, Bozzo, Mandirola, Zucchini, Forte, Botto, Costantino, Consoli. All.: Sbravati.

SIENA: Piccini, Passarelli, Papini, Zazzi, Lenci, Frilli, Zamperini, Guazzini, Menchetti, Nocci, Vanni. Panchina: Pinna, Angelini, Balcanuta, Khachi, Leoni, Pezzatini, Pierallini, Polemi, Vadi, Vertaldi, Zoi. All.: Morello. Reti: 3’ pt rig. Scaglione, 6’ pt Saladino, 40’ pt Lieshi, 4’ st Menchetti, 8’ st D’Urso, 26’ st Botto, 35’ st Costantino.