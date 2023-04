Gli avversari1

"Ci aspetta una partita difficile": anche l’allenatore del Gubbio Piero Braglia ha parlato alla vigilia della sfida del Franchi. "I bianconeri arrivano dalle sconfitte di Carrara e Fermo – le sue parole – e vorranno riscattarsi, non vorranno chiudere così il loro campionato, conoscendo anche Pagliuca. Per noi non sarà una passeggiata". "Sappiamo che hanno dei problemi extra campo – ha aggiunto – leggiamo le notizie. Ma quella del Siena è comunque una squadra attrezzata, che sa fare male. Dobbiamo stare molto attenti se vogliamo tornare a casa con il risultato". L’ex Bulevardi, come il compagno Toscano, non sono ancora al top. "In questi giorni si sono allenati – ha spiegato Braglia –: hanno 20 anni, un’ora o 45 minuti li possono fare, poi vediamo. Abbiamo un po’ tirato l’osso, ma perché abbiamo avuto qualche problemino".