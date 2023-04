Gli avversari

Da un lato una Robur in crisi di gioco e risultati dall’altra un Gubbio in splendida forma reduce dal quarto successo di fila, stavolta contro la Vis Pesaro. "Questi ragazzi meritano – ha detto il tecnico del Gubbio, Piero Braglia –. É un piacere vederli così. Il cambio di modulo con il 4-2-3-1? É un nostro modo di fare così, a volte giochiamo a quattro, altre volte con una difesa a tre, ma quello che conta alla fine è l’atteggiamento. Quando siamo calati non dipendeva dal modulo, più che altro era un fattore a livello psicologico perché era finito un sogno. E quel sogno lì per parecchio tempo è rimasto sul gozzo ai ragazzi. Questa squadra per fare risultato deve esprimersi in una certa maniera e in un certo livello. Credo che sia straordinario quello che stiamo facendo".