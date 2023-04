Gli allenamenti sono stati sospesi per dieci giorni

In relazione alla comunicazione dell’ultimo deferimento e quindi della conseguente esclusione dai play -off causa nuova penalizzazione – che sarà ufficializzata l’8 maggio, dopo la discussione dello stesso deferimento – la preparazione dei bianconeri, tornati in campo a inizio settimana, si è interrotta. Lanni e compagni hanno svolto giovedì pomeriggio l’ultimo allenamento (lavoro atletico al Bertoni): la pausa durerà una decina di giorni, la data della ripresa sarà comunicata dalla società all’inizio della prossima settimana, salvo ulteriori indicazioni. Singolare che all’ultima sessione svolta dalla squadra, a poche ore dall’ufficialità del deferimento, non abbia assistito il direttore sportivo Massimo Tarantino, sempre presente al campo, precedentemente, durante la preparazione quotidiana. La prossima stagione sarà il responsabile del settore giovanile dell’Inter.